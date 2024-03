Jannik Steimle reageert kristalhelder na verrassende overwinning: "Daarom ben ik vertrokken bij Soudal Quick-Step"

De GP de Denain werd een verrassende prooi voor Jannik Steimle. Die overleefde vanuit de vroege vlucht en was achteraf een gelukkig man. De ex-poulain van Patrick Lefevere had ook nog wat te zeggen over waarom hij vertrok bij Soudal Quick-Step.

Jannik Steimle werd in 2019 als stagiair binnengebracht bij toen nog Deceuninck - Quick Step en reed er uiteindelijk de volledige jaren 2020, 2021, 2022 en 2023. Veel grootse resultaten zette de Duitser niet neer, omdat hij vaak een helper was in de grote koersen.

De 27-jarige hardrijder koos er afgelopen winter dan ook voor om een nieuw avontuur aan te gaan bij Q36.5 Pro Cycling Team, het team waar ook onder meer Nizzolo, Devriendt en Sajnok momenteel voor uitkomen. En na enkele maanden is het al raak na een bizarre race in de GP de Denain.

© photonews

"Ik voelde me goed en ben dan ook blij dat ik heb kunnen winnen, ook al was het niet de bedoeling om in de vlucht van de dag te zitten", aldus Jannik Steimle in een eerste reactie na de race. "In de slotfase was het vooral zaak om op de fiets te kunnen blijven."

Vertrouwen richting de klassiekers

"Ik wil iedereen bedanken die er voor me was in moeilijke tijden, zoals mijn vrouw en familie. Zij hebben me vooruitgeduwd toen het moeilijker ging. Dit heeft nu eindelijk opgeleverd, ik ben blij met mijn eerste overwinning van het seizoen."

Bij zijn nieuwe ploeg Q36.5 Pro Cycling Team gaat het meteen goed dus: "Het heeft drie maanden geduurd voor ik kon winnen. Ik ben bij Soudal Quick-Step vertrokken omdat ik mijn eigen kansen wilde gaan. Dit geeft verrtouwen voor de klassiekers die er zitten aan te komen."