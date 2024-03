Lotto Dstny troeft Patrick Lefevere opnieuw af met langere verbintenis van toptalent

Lotto Dstny heeft een belangrijke contractverlenging aangekondigd met het oog op de toekomst. Toptalent Lennert Van Eetvelt heeft namelijk bijgetekend.

Bij Lotto Dstny zetten ze de laatste jaren vooral in op jonge Belgische talenten. Arnaud De Lie is daar voor velen de exponent, maar met Maxim Van Gils, Alec Segaert en Lennert Van Eetvelt heeft de ploeg nog meer troeven in zijn hand.

Lotto Dstny wil de jongeren bij hen laten presteren in topkoersen. Het contract van De Lie werd vorig jaar al verlengd tot eind 2026, nu doet de ploeg hetzelfde met Lennert Van Eetvelt (22).

Van Eetvelt pakte zo'n twee weken geleden in de UAE Tour zijn grootste zege. Hij won de slotrit en werd ook eindwinnaar, de eerste zege in een rittenkoers in de WorldTour van de ploeg sinds 2017.

"Ik ben superblij. De ploeg heeft de voorbije 2 jaar een positieve evolutie doorgemaakt en ik hoop dat we progressie kunnen blijven maken. Ik ken de staf en renners heel goed. Lotto-Dstny voelt voor mij als een tweede thuis."

"Ik krijg hier de vrijheid binnen dit super positieve project en ik ben blij dat ik daar ook in de toekomst deel van mag uitmaken", zegt Van Eetvelt nog. Dit jaar maakt hij een doel van een goed resultaat in de Vuelta.

Lefevere afgetroefd

Door de contractverlenging van Van Eetvelt troeft Lotto Dstny onder meer Patrick Lefevere opnieuw af. Hij probeerde ook al Arnaud De Lie binnen te halen en informeerde ook voor Maxim Van Gils, die wellicht binnenkort bijtekent.

"Ze zullen daar de oudste truc uit het boekje hebben bovengehaald: 'Bij Soudal Quick-Step zal je alleen maar moeten werken voor Remco Evenepoel'", zei Lefevere bij Het Nieuwsblad over Van Eetvelt en Van Gils.