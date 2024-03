Totaal onverwachte waarschuwing voor Jasper Philipsen: "Alleen doet hij dat best niet"

Jasper Philipsen is van vele markten thuis. Het is een heel complete renner met nog ontzettend veel potentieel.

Het beste hebben we van Jasper Philipsen zeker nog niet gezien. Dat oordeel is alvast Timothy Dupont toegedaan. Philipsen is volgens Dupont wellicht de beste sprinter ter wereld, maar hij is tot veel meer in staat.

“Hij overleeft meer en makkelijker dan de rest van de spurters. Daar doet hij zijn voordeel mee. Als je daarnaast ook nog bij de snelsten hoort en fris naar de spurt kan, dan resulteert dat in de resultaten die we intussen van hem gewoon zijn. Niet alleen in België, maar wereldwijd is hij voor mij de nummer één”, is Dupont heel erg duidelijk in Het Nieuwsblad.

Jasper Philipsen heeft geen schrik in koers

De Ronde van Vlaanderen zal wellicht nooit voor hem weggelegd zijn, maar als hij zich een beetje zou omscholen, dan kan Philipsen heel erg ver geraken in de klassiekers. Maar is dat wel een goede keuze voor hem?

Dupont is heel erg duidelijk wat de Vlam van Ham daarmee moet doen. “Alleen doet hij dat best niet. Het zou zijn belangrijkste wapens alleen maar afbotten.”

Een belangrijk element in de prestaties van Philipsen is dat hij totaal geen schrik heeft en dat is wel ontzettend belangrijk voor een sprinter.

“Als een Jack Russell bijt hij zich vast in het wiel voor hem en daar laat hij niemand tussenkomen. Wel op een faire manier, in een sprint moet je nu eenmaal voor je plek vechten. Nu en dan neemt hij wel eens een onnodig risico, zoals in de Tirreno waar hij na een oplettendheid ten val kwam.”