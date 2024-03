🎥 "Volkomen debiele laatste kilometer": Philipsen komt ten val in Tirreno

De etappe van vandaag in de Tirreno Adriatico eindigde opnieuw op een massasprint. Daarin kwam Jasper Philipsen ten val.

De dagzege ging naar de Duitser Bauhaus, die het haalde voor Milan. Philipsen ging onderuit in de laatste bocht naar links. Hij reed zich klem en verloor zijn evenwicht. Een valpartij was niet meer te vermijden. In het algemeen klassement blijft Ayuso leider.

“Volkomen debiele laatste kilometer weer in Tirreno”, zegt Thijs Zonneveld op Twitter over de finish van vandaag. “Hekken met ver uit stekende pootjes, bochten, versmallingen: kroniek van een aangekondigde valpartij.”

Philipsen kroop opnieuw op zijn fiets en reed de etappe nog uit. Het is kijken of onze landgenoot zware lichamelijke schade heeft opgelopen door de valpartij.