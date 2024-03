Michel Wuyts is zeer streng voor Wout van Aert

Zaterdag staat er met Milaan - Sanremo een eerste monument op het programma. En dus is het stilaan alle hens aan dek. Michel Wuyts stelt zich wel nog altijd vragen bij het niet-starten van ene Wout van Aert.

Wout van Aert kiest dit jaar voor een andere aanpak en mikt op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. En ook binnen de ploegleiding geven ze ondertussen aan dat het wel eens tijd is om een van die klassiekers te winnen.

Daarom zit van Aert op dit moment nog op Tenerife voor een laatste trainingsblok. Daarna gaat het meteen naar de Vlaamse klassiekers, met de Ronde van Vlaanderen (31 maart) en Parijs-Roubaix (7 april) als grote doelen.

Michel Wuyts snapt de keuze van Wout van Aert om het anders aan te pakken, maar hij spreekt wel van een gemiste kans. Hij had het anders gedaan en vindt het zeer jammer dat de Belgische winstkansen door het niet-starten van WvA bijna nihil zijn.

Gemiste kans voor Wout van Aert in Milaan - Sanremo

“Ik vind ook nog steeds dat Van Aert had moeten meedoen. Ik heb er begrip voor dat je iets nieuws probeert als je telkens dat tikkeltje te kort komt in Vlaanderen en Roubaix, maar daar tegenover staat dat Milaan-Sanremo de klassieker is die Van Aert het beste ligt."

"Vijf keer meegedaan: altijd top tien, twee keer derde, één keer winst. Daar kan je niet naast. Dit is een kans weggooien. Allez kom", is Wuyts zeer scherp in Het Laatste Nieuws.