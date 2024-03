Ploeg zet jonge renner die bewusteloos raakte op de fiets maanden aan de kant

Het was een opvallend beeld eind februari in de Faun-Ardèche Classic. De 25-jarige Lars van den Berg werd onwel in die race en kwam daardoor ten val. Nu weet hij meer over de gevolgen van die dag.

Lars van den Berg werd eind februari onwel tijdens de Faun-Ardèche Classic. Hij verloor daarbij even het bewustzijn, waardoor hij ten val kwam. Een dagje later kon hij al een eerste keer reageren op wat er nu moest gebeuren.

"De medische zorg van de wedstrijd was goed en ik ben meteen naar een ziekenhuis in Valence vervoerd voor onderzoek. Nu gaat de medische staf zich buigen over de vervolgstappen. Het was een angstaanjagende ervaring voor mij, mijn teamgenoten en mijn dierbaren", klonk het toen.

Ondertussen is nog altijd niet geweten wat er precies gebeurd is met de onfortuinlijke renner. Zijn team heeft nu besloten dat hij minstens drie maanden (extra) rust gaat krijgen en dus voorlopig niet in actie zal gaan komen.

Suite à un malaise ayant entrainé sa chute sur la Faun Ardèche Classic, Lars van den Berg doit observer une période de repos de 3 mois minimum.



Lars van den Berg : « Je me sens bien. Je dois juste être patient et me reposer. Je suis bien entouré par mes proches, ma famille et… pic.twitter.com/1YnYxtXFpM — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) March 14, 2024

"Ik voel me goed. Ik moet gewoon geduldig zijn en rusten. Ik word goed omringd door mijn dierbaren, familie en team", aldus de 25-jarige renner in een korte reactie die werd meegegeven via de sociale media van zijn team Groupama - FDJ.

De komende weken of maanden zullen er mogelijk nog onderzoeken volgen. We wensen Lars Van Den Berg bij deze nog veel beterschap en sterkte in moeilijke of onzekere tijden.