Zeeman glashelder over aanpak Van Aert, maar wil geheim niet prijsgeven en dat heeft ook met Evenepoel te maken

Wout van Aert is zijn grote troef, Remco Evenepoel één van de tegenstanders waar hij het meest over wil weten. Merijn Zeeman zit niet stil, zoveel is duidelijk.

Visma-Lease a Bike gaat er prat op om met data ook de vorm van de tegenstanders te kunnen voorspellen. Zo is in de nieuwe tv-documentaire in een flits een grafiek te zien met de prestatiecurves van Vingegaard en Pogacar. Het Laatste Nieuws vraagt de sportief directeur van de Nederlandse wielerploeg hoe dat precies werkt.

"Dat ga ik niet zeggen. Dan geef ik te veel weg en dat kan ik niet doen", houdt Zeeman zijn kaarten dicht bij de borst. Daarom ook dat in de documentaire zeker niet alles getoond zal worden. Het staat wel buiten kijf dat vele renners op een intensieve manier gevolgd worden.

VISMA VERDIEPT ZICH IN EVENEPOEL

"We bestuderen alle concurrenten die ons bestrijden als we prijzen willen winnen. In mannen als Evenepoel proberen we ons wel goed te verdiepen. In iedere sport heb je je eigen plan, je eigen kwaliteiten, maar je kijkt ook naar wat de tegenstander kan en daar probeer je zo veel mogelijk informatie voor te verzamelen."

© photonews

Zo wordt er op zoek gegaan naar de zwakke plekken bij de concurrentie, maar er wordt ook duchtig nagedacht over een eigen aanpak. Zo ziet die van Van Aert er dit jaar anders uit. Is de nieuwe manier de juiste? "Dat weet je in de sport nooit. We hebben geen garantie. Je moet dingen proberen en kijken wat het oplevert."

GEEN REGEN MAAR ZON VOOR VAN AERT

Al is het algemene gevoel hierover positief. "Ik moet wel zeggen: toen ik de renners in Parijs-Nice bezig zag in drie graden en in de regen, dacht ik dat het niet zo slecht is wat Wout aan het doen is. Het is wel een verschil als je in dertig graden op Tenerife kunt trainen."