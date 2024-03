Mathieu van der Poel ziet UAE en Tadej Pogacar veel fouten maken: "Dat was niet het slimste"

Mathieu van der Poel was vooraf de grote favoriet voor Milaan-Sanremo, maar heeft zichzelf niet kunnen opvolgen. De wereldkampioen offerde zich op voor winnaar Jasper Philipsen.

UAE Team Emirates had vooraf aangekondigd dat het een moordend tempo zou opleggen op de Cipressa. Maar het team van Pogacar dook al eerder op, bij de beklimmingen van de Capi.

"Dat was geen verrassing. In mijn ogen was dat wel niet de slimste move. We zagen ook dat ze niet zo goed opdraaiden op de Cipressa, wat we eigenlijk wel verwacht hadden", zegt Mathieu van der Poel bij VTM.

"Ik deed vervolgens alles goed op de Poggio. Ik had graag met Pogacar naar de streep gereden. Ik had niet verwacht dat hij op het einde van de klim nog een gat ging slaan. Ik moest dan ook heel diep gaan om hem terug te halen."

Van der Poel gunt het Philipsen

"Toen we beneden kwam aan de Poggio, kwam Jasper mij zeggen dat hij superbenen had." De wereldkampioen neutraliseerde een uitval van Mohoric en hield ook het gat met Pidcock klein in de laatste kilometer.

"Uiteindelijk is het heel mooi. Natuurlijk win ik liever zelf, maar ik kan hier wel van genieten. We hebben elkaar al veel geholpen. Ik gun het hem. Ik hoop zelf dat ik nog iets beter word de komende weken."

"Ik had niet verwacht dat ik even goed zou zijn als vorig jaar. Maar ik was vandaag zeker in orde", besloot de wereldkampioen nog. De E3 Saxo Classic is vrijdag zijn volgende wedstrijd.