Patrick Lefevere zet Jan Bakelants op zijn plaats na kritiek op Remco Evenepoel en Soudal Quick-Step

Remco Evenepoel won vorige week de slotrit in Parijs-Nice en eindigde tweede in het eindklassement. Toch was Jan Bakelants bijzonder kritisch.

Met de tweede plaats in het eindklassement, de groene trui, de bolletjestrui en een ritzege ging Remco Evenepoel naar huis na Parijs-Nice. De eindzege moest hij laten aan de Amerikaan Matteo Jorgenson. Toch vond Jan Bakelants dat er meer verwacht mocht worden van Evenepoel. De tegenstand bleek achteraf niet de sterkste. Niet zo sterk als die straks in de Dauphiné of de Tour zal zijn. Bakelants stelde zich ook vragen bij de prestatie van de ploegmaats van Evenepoel, die wisselvallig waren. En hij vond het ook vreemd dat nieuwkomer Mikel Landa gewoon niet van de partij was in Parijs-Nice. Roger De Vlaeminck Patrick Lefevere vindt die kritiek maar vreemd. "Ik lees en hoor nu al dat we fouten maakten in Parijs-Nice, waar Remco tweede is geëindigd en een rit heeft gewonnen", begint hij nog braaf bij Het Nieuwsblad. "Om hem bij naam te noemen, Jan Bakelants kiest als analist voor de Roger De Vlaeminck-strategie: ‘Ik zeg het omgekeerde van wat iedereen denkt, dan ben ik zeker relevant'", is Lefevere scherp.