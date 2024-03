Van Hooydonck twijfelt niet aan Van der Poel: "Daarin is hij werkelijk uniek"

Mathieu van der Poel is straks de grote topfavoriet voor Milaan-Sanremo. Kan hij meteen toeslaan in zijn eerste koers van het jaar?

Van 16 september is het geleden dat Mathieu van der Poel nog een wegkoers reed. Toen won de wereldkampioen de SUPER 8 Classic, zijn tot nog toe enige overwinning in de regenboogtrui.

Van der Poel heeft voor en na het veldritseizoen natuurlijk stevig getraind in Spanje, maar toch is het afwachten hoe hij op zijn eerste koers zal reageren. Volgens Nathan Van Hooydonck zal Van der Poel er meteen staan.

"Twee jaar geleden begon hij ook in Milaan aan zijn seizoen en werd hij meteen derde. Dat is geen toeval. Je zou bijna kunnen stellen dat dit voor Van der Poel de ideale wedstrijd is om zijn jaar mee te beginnen", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Voor Milaan-Sanremo moet er in tegenstelling tot voor andere klassiekers geen koershardheid worden opgedaan, stelt Van Hooydonck. Helemaal anders dan de Ronde van Vlaanderen, want Milaan-Sanremo wordt in het laatste halfuur beslist.

Poggio ligt Van der Poel

Uiteindelijk wordt de koers beslist op de Poggio en die ligt Van der Poel als gegoten. Eerst met enkele trage bochten, daarna ontploft het echt en gaat de snelheid naar zo'n 40 kilometer per uur.

"Wie daar nog een laag kan bovenop leggen en zijn explosiviteit kan bovenhalen, heeft zo’n ongelooflijk wapen. En dat kan Mathieu. In zo’n inspanningen, op dat moment, na een wedstrijd waar er weinig vermoeidheid in je lichaam zit, is hij werkelijk uniek."