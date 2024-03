Analist erg streng voor Remco Evenepoel en heeft grote twijfels bij zijn Tour-potentieel: "Klaag niet, wat doe je toch?"

Heeft Remco Evenepoel het in zich om de Tour te winnen? Eén van de analisten is lang niet overtuigd na de eerste Franse rittenkoers van Evenepoel.

Bij NBC Sports Cycling krijgt Christian Vandevelde de stelling voor de voeten geworpen dat Evenepoel nog stappen moet zetten om echt kandidaat-Tourwinnaar te zijn. "Ik ga daar mee akkoord." Al is niet alles negatief. "Als alles volgens plan gaat, is Remco Evenepoel één van de gevaarlijkste renners."

KLASSIEKERS MEER IETS VOOR EVENEPOEL

Dat kan wellicht enkel in andere wedstrijden. "In klassiekers als Luik-Bastenaken-Luik of de Clasica San Sebastian kan niemand zijn tempo volgen." Vandevelde blikt terug op Parijs-Nice om zijn standpunt te onderschrijven. "Als de dingen niet volgens plan gaan en er geen plan meer is zoals in de zesde rit..."

Dat vond de Amerikaanse ex-renner een vreemd moment. "Waarom kijk je naar de anderen als Brandon McNulty vertrekt? Wat doe je toch? Je moest twee renners volgen in de hele koers en één van hen vertrekt. Je moet die beslissingen kunnen nemen in een fractie van een seconde, je moet het killerinstinct hebben."

Er werd vaak gezegd dat Evenepoel geen hulp kreeg van andere ploegen. "Klaag er niet over dat niemand met je wil samenwerken. Jij bent de favoriet. Primoz Roglic is op dit moment de favoriet niet meer, want hij heeft al zo veel tijd verloren. Jij bent de favoriet, de last ligt dus op jouw schouders."

EVENEPOEL MOET DE LAST DRAGEN

Evenepoel besloot op dat ogenblik om de sprong niet te wagen. "Dat ontgoochelde me in de zesde rit, maar hij heeft zijn fouten wel toegegeven." Als daar de nodige lessen uit getrokken worden, kan het misschien dus wel om in de Tour de France een rol van betekenis te spelen.