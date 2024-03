Dirk De Wolf niet op zijn stoel te houden, maar Marc Sergeant haalt zijn grote gelijk en geeft hem lik op stuk

Dirk De Wolf zal zich rot geamuseerd hebben, maar kan thuis niet zeggen dat hij zijn gelijk heeft gehaald. Dat kan Marc Sergeant dan weer wel doen.

Beide analisten hebben voor Café Koers, een project van Het Nieuwsblad, weer samen naar de koers gekeken. Dit keer dus naar Milaan-Sanremo. Dat de ontknoping bol stond van de spanning, blijkt uit de video op de krantensite.

De Wolf was er op een bepaald moment van overtuigd dat de beslissing gevallen was in het eerste Monument van het Jaar. De ex-winnaar van Luik-Bastenaken-Luik verklaarde verschillende keren met overtuiging dat Pidcock weg was. De Brit was volgens hem dus op weg naar de overwinning.

Marc Sergeant bleef ijzig kalm en dacht dat Pidcock nog ging teruggepakt worden. En zo geschiedde. Koelbloedig blijven en de boel juist inschatten, zoals in zijn Lotto-tijd. Daarna begon het supporteren voor Philipsen, zeker bij De Wolf die van de spanning niet kon blijven stilzitten. En daarna volgde gejuich en applaus.