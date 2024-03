Lefevere verklaart afwezigheid Merlier in Milaan-Sanremo: "Dat weet hij zelf ook wel"

Soudal Quick-Step deed het opvallend goed in Milaan-Sanremo met drie renners in de top zestien. Sprinter Tim Merlier kwam niet aan de start.

Met Julian Alaphilippe op de 9de plaats, Casper Pedersen op de 13de plaats en Kasper Asgreen op de 16de plaats deed Soudal Quick-Step het goed in Milaan-Sanremo. Sprinter Tim Merlier kwam bewust niet aan de start.

"Om de simpele reden dat de Poggio voor hem net te hoog gegrepen is", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad. De ploeg probeerde het in het verleden al met Sam Bennett en Fabio Jakobsen, maar zij konden geen potten breken.

Merlier waardevol voor Soudal Quick-Step

Dat Bennett en Jakobsen dit jaar ook niet van de partij waren, bewijst het punt van Lefevere. Merlier scoorde wel in vlakke sprints in de UAE Tour en de AlUla Tour, terwijl hij het in Tirreno-Adriatico wel moeilijk had.

"Dat is natuurlijk geen toeval. Ik zeg hier niks dat Tim zelf niet weet." Merlier is laat wegrenner geworden, maar kent volgens Lefevere zijn lichaam veel beter dan meer ervaren renners.

"Tim weet dat hij veel waardevoller voor ons is in zijn huidige programma. Nokere heeft hij al gewonnen, volgende week woensdag doet hij zeker mee in de Classic Brugge-De Panne en Gent-Wevelgem moet ook binnen zijn bereik liggen."