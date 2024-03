Mathieu van der Poel krijgt de lachers op zijn hand, maar spreekt zich wel héél duidelijk uit over toekomst Philipsen

Mathieu van der Poel weet hoe te multitasken. De lachers op zijn hand krijgen en tegelijkertijd een duidelijke mening verkondigen: geen probleem voor VDP.

Na Milaan-Sanremo had Mathieu van der Poel verschillende interessante dingen te zeggen. Ook de NOS kreeg hem even te pakken aan de aankomst. Zijn initiële reactie op de overwinning van Jasper Philipsen sprak meteen boekdelen.

"Ik hoop dat ie bij ons blijft", lachte Van der Poel. Naast de interviewers stonden nog genoeg Nederlandstalige mensen om zich heen, want velen van hen moesten er ook mee lachen. Ze wisten ook waar hij het over had, want Philipsen geniet de interesse van UAE, BORA-hansgrohe en Tudor.

ROLLEN VAN DER POEL-PHILIPSEN OMGEKEERD

Van der Poel vond toch ook wel even de serieuzere toon. "Neen, het is natuurlijk supermooi. Hij heeft mij in Roubaix aan winst geholpen. Zo'n dingen vergeet ik ook niet rap." En deze keer waren de rollen dus omgekeerd. Prachtig als je het zo voor mekaar kan krijgen.

Van der Poel heeft in Milaan-Sanremo niet op een inspanning meer of minder gekeken. Zoveel is wel duidelijk. "Er zat niet heel veel meer in de tank, maar hij is in ieder geval wel leeg", kon er toch weer een nieuwe kwinkslag van af.

KWINKSLAG VAN VAN DER POEL

Ondertussen zal Philipsen wel hebben meegekregen dat de wereldkampioen graag heeft dat hij bij de ploeg blijft. Zolang de 'Vlam van Ham' geen beslissing heeft genomen over zijn volgend contract zal dat een thema blijven.