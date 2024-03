Patrick Lefevere reageert op boete van zo'n 21.000 euro voor vrouwonvriendelijke uitspraken

De UCI maakte deze week bekend dat Patrick Lefevere een boete van 20.000 Zwitserse frank riskeert voor vrouwonvriendelijke uitspraken. Lefevere heeft nu ook zelf gereageerd.

Volgens de Ethische Commissie van de UCI heeft Patrick Lefevere met enkele "kleinerende uitspraken tegenover vrouwen" twee keer een inbreuk begaan op artikels 5 en 6.1 van de ethische code.

"Meneer Lefevere wordt gevraagd publiekelijk te erkennen dat zijn uitlatingen ongepast waren en hij moet zich ervoor verontschuldigen", klinkt het in het statement van de UCI. Het zou gaan om uitspraken uit 2023.

"Er wordt ook een boete van 20.000 Zwitserse frank (zo'n 21.000 euro) opgelegd, opschortend op voorwaarde dat hij een publieke verklaring aflegt en geen nieuwe inbreuk op de ethische code begaat in de komende drie jaar."

Lefevere geeft geen commentaar

Bij Het Nieuwsblad heeft Lefevere ook gereageerd op het nieuws. Hij heeft zelf pas deze week vernomen dat de UCI hem een boete wil opleggen voor de vrouwonvriendelijke uitspraken.

"For the record: op dit moment beraad ik me over mijn standpunt en onthoud ik mij van verdere commentaar", stelt Lefevere verder nog.