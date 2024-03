Philipsen doet boekje open over zijn vriendschap met Van der Poel en Pogacar

Vriendschappen in het peloton zijn al lang geen uitzondering meer. Zo kan Jasper Philipsen het goed vinden met Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar.

Dat Mathieu van der Poel vorig jaar Milaan-Sanremo al won heeft er wellicht mee te maken, maar de wereldkampioen offerde zich zaterdag op voor Jasper Philipsen. In de sprint maakte Philipsen het dan ook af.

Het feit dat twee wereldtoppers zich zo voor elkaar opofferen is wel opmerkelijk. Je zou verwachten dat er toch enige rivaliteit is tussen kopmannen van dezelfde ploeg. Maar Philipsen en Van der Poel weten wat ze aan elkaar hebben.

"Mathieu en ik hebben wat dezelfde humor en dat maakt het altijd plezanter onderweg", zegt Philipsen bij VTM Nieuws. "Wielersport is een kleine wereld en je komt elkaar heel vaak tegen. Dus dan is het altijd leuk om met bepaalde renners goed overweg te kunnen."

Tadej Pogacar

Ook met Tadej Pogacar heeft Jasper Philipsen een goede band. Ze reden samen bij UAE Team Emirates in 2019 en 2020. De twee gingen samen met hun vriendinnen ook al samen op reis.

"We kennen elkaar al lang en hebben ook veel samen meegemaakt, binnen en buiten de koers. We zijn even oud en het is altijd leuk om elkaar te zien", zegt Philipsen over de Sloveen.