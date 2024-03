Philipsen kreeg felicitaties van wielerlegende en onthult hoe hij zege in Milaan-Sanremo heeft gevierd

Jasper Philipsen won met Milaan-Sanremo zijn eerste Monument. Hij vierde die overwinning rustig en is ondertussen al terug in België.

Na een spannende sprint tegen Michael Matthews won Jasper Philipsen zijn eerste Monument uit zijn carrière. Dat werd uiteraard gevierd met zijn ploegmaats, maar niet te uitbundig. Er staat nog veel op het programma.

Hoe heeft Philipsen dan gevierd? "We hebben met de ploeg gisteravond lekker gegeten, hebben redelijk wat afgelachen en wat Aperol gedronken. Zo bleven we bij de Italiaanse stijl, hé", lachte Philipsen bij VTM Nieuws.

Philipsen kreeg bericht van Boonen

Intussen kan Philipsen de vele berichtjes leven die hij heeft gekregen. Want zijn inbox is naar eigen zeggen ontploft. Hij heeft toch even de tijd nodig gehad om op al die berichten te antwoorden.

"Het leukste berichtje kwam misschien wel van Tom Boonen. Altijd leuk als je van zo iemand felicitaties krijgt. Hij kon nooit Milaan-Sanremo winnen. Al zal ik waarschijnlijk nooit vier keer Parijs-Roubaix winnen."

Veel tijd om te genieten zal Philipsen niet hebben, want woensdag moet hij alweer aan de bak in de Classic Brugge-De Panne. Vorig jaar won Philipsen na helse weersomstandigheden, dit jaar worden die niet verwacht. Er wordt dus een massasprint verwacht.