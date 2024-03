Van der Poel en Roodhooft spreken klare taal over de vorm van de wereldkampioen

Mathieu van der Poel heeft zijn eerste wedstrijd van het jaar niet kunnen winnen, maar was wel op de afspraak. De wereldkampioen ziet het goedkomen wat de komende weken betreft.

Wereldkampioen Mathieu van der Poel was na zijn versnelling op de Poggio vorig jaar de grote topfavoriet voor Milaan-Sanremo. Dat deed hij dit jaar niet, al moest hij wel twee keer Tadej Pogacar terughalen.

Zelf had Van der Poel vooraf al aan dat hij door een gebrek aan wedstrijdritme in Tirreno-Adriatico of Parijs-Nice wat onzeker was over zijn vorm. En dat merkte Van der Poel ook tijdens Milaan-Sanremo.

"Ik was goed, maar nog niet zo goed als vorig jaar in Milaan-Sanremo. Ik denk dat ik pas echt goed zal zijn in de Ronde van Vlaanderen", zei Van der Poel bij HLN. Dat is over zo'n twee weken.

Duel tegen Van Aert in E3 Saxo Classic

Ook Christoph Roodhooft ziet Van der Poel in de Ronde van Vlaanderen zijn beste niveau halen. "Het laatste halve procentje is er na Milaan-Sanremo bij. Het werk is af. Nu is het gewoon wachten tot die koersen er aankomen."

De eerste koers die er aan komt is de E3 Saxo Classic, komende vrijdag. Daar staat ook ene Wout van Aert aan de start, die zijn eerste koers rijdt na zijn hoogtestage op Tenerife. Ook Mads Pedersen, Matej Mohoric en Arnaud De Lie staan er aan de start.