Vriendin Melanie doet verrassende verklaring over beleving van zege Philipsen en weet als partner van wat dit betekent

Zijn vriendin Melanie heeft al enkele hoogtepunten in de carrière van Jasper Philipsen van op de eerste rij kunnen meemaken. Dat was niet het geval bij het veroveren van zijn eerste Monument.

Het Nieuwsblad heeft bij Melanie Peetermans een reactie kunnen losweken. En wat blijkt? Het was zaterdag zowel voor Jasper als Melanie werkendag. Jasper moest uiteraard koersen. Melanie is vastgoedmakelaar en ook haar beroepsactiviteiten vergden de nodige aandacht.

Melanie was er dus niet bij in Sanremo. Sterker nog: tussen twee huisbezoeken door vernam ze dat haar vriend de Primavera had gewonnen. Een bijzondere manier om dat te beleven, maar de vreugde zal er niet minder om zijn geweest.

GROTE ZEGE MOTIVEERT PHILIPSEN

De vraag is wat dit nu betekent voor zijn carrière? Melanie kent Jasper Philipsen uiteraard als geen ander. Ze weet dat hij uit dit soort verwezenlijkingen ook veel motivatie haalt voor de toekomst. Dat is dus enorm veelbelovend.

Melanie denkt dan ook dat het behalen van dit grote succes zal smaken naar meer. We kijken al uit tot welke straffe stoten Philipsen nog allemaal in staat is tijdens het vervolg van zijn wielerloopbaan.