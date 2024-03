🎥 Pogacar een hak gezet in Catalonië door Israel-Premier Tech, Van Gils gaat tegen de grond

Van de Grote Zes staat enkel Tadej Pogacar aan de start in Ronde van Catalonië. Met Maxim Van Gils, Cian Uijtdebroeks en Ilan Van Wilder staan er echter ook nog enkele jonge Belgen met ambities aan de start.

UAE Team Emirates controleerde een vlucht van de dag makkelijk in wat een geschiedenisloze etappe leek te worden. Op 40 kilometer van de streep was er echter een valpartij, met daarbij Maxim Van Gils.

De jonge Belg kon uiteindelijk wel verder, maar wel met wat schaafwonden. UAE zette zich met Almeida en Soler op kop in de laatste tien kilometer, maar in de laatste drie kilometer waren ze verdwenen.

And...jinxed. 😬 My pick for the stage win, Maxim Van Gils hit the asphalt in a crash and his wrist seems injured. My apologies. Not wearing gloves probably also didn't help. #VoltaCatalunya103 pic.twitter.com/KyPeFJuJZF