'Dit zijn de twee uitspraken waarvoor Patrick Lefevere boete van zo'n 21.000 euro kreeg'

Patrick Lefevere kreeg van de UCI een boete opgelegd van zo'n 21.000 euro voor vrouwonvriendelijke uitspraken. De UCI maakte wel niet bekend voor welke uitspraken.

Volgens de Ethische Commissie heeft Lefevere met enkele "kleinerende uitspraken tegenover vrouwen" twee keer een inbreuk begaan op artikels 5 en 6.1 van de ethische code van de UCI.

"Meneer Lefevere wordt gevraagd publiekelijk te erkennen dat zijn uitlatingen ongepast waren en hij moet zich ervoor verontschuldigen", klonk het in het statement van de UCI.

Voor welke uitspraken Lefevere de boete kreeg, werd door de UCI niet bekendgemaakt. Volgens Het Nieuwsblad gaat het onder meer om de volgende uitspraak. "Ik ben het OCMW niet", zei Lefevere toen over het vrouwenwielrennen.

Sam Bennett

Daarnaast deed Lefevere ook nog een andere uitspraak in een betoog over sprinter Sam Bennett. "Weggaan bij Bora-Hansgrohe en tegen iedereen zagen dat hij er gepest werd en zo bijna depressief en failliet was."

"Maar veertien maanden later, doodleuk retourneren. Het is hetzelfde als dames die na partnergeweld toch nog terugkeren naar huis", zei Lefevere toen.