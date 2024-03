Jasper Philipsen verrast door Jonas Vingegaard: "Hij verklapte dat gewoon"

Jonas Vingegaard domineerde Tirreno-Adriatico zoals hij dat de voorbije jaren deed in de Tour. En hij was zeer open over zijn plannen.

Jonas Vingegaard is opnieuw dominant aan zijn seizoen begonnen met zeges in O Gran Camiño en Tirreno-Adriatico. De Deen won in Spanje drie ritten, in Italië won hij twee ritten. Zijn teller staat zo al op zeven zeges dit seizoen.

Visma-Lease a Bike versmachtte in Tirreno-Adriatico de concurrentie gewoon met een moordend tempo. Vingegaard was bijzonder open over zijn plannen, zegt Jasper Philipsen. "Vingegaard verklapte het gewoon", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

"Ze hebben daar de hele week met de Tourtactiek gereden: elke klim — maar dan letterlijk elke klim — aan vierhonderd watt omhoog. Van Baarle en Kruijswijk hebben daar de hele week het peloton afgemat."

Tour de France

Philipsen vroeg aan Vingegaard ook om het wat rustiger aan te doen in de voorlaatste rit, maar de Visma-Lease a Bike wilde al op de voorlaatste klim versnellen. En dat deed de Nederlandse ploeg ook.

"We kennen elkaar een beetje van in de Tour, omdat we vaak samen op het podium hebben gestaan", zegt Philipsen. "In de media komt hij nogal gereserveerd over, maar het is wel een vriendelijke gast."