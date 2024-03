Marc Sergeant heeft wat te zeggen over prestatie van Mathieu van der Poel in Milaan-Sanremo

Mathieu van der Poel offerde zich in de finale van Milaan-Sanremo op voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen. De wereldkampioen werd zelf tiende.

In een spannende sprint tegen Michael Matthews won Jasper Philipsen afgelopen zaterdag zijn eerste monument met Milaan-Sanremo. Vooral het werk van zijn ploegmaat Mathieu van der Poel was cruciaal voor zijn zege.

Ook Marc Sergeant, ex-sportdirecteur van de Lotto-ploeg, vindt dat de impact van Van der Poel niet te onderschatten is. Omdat Van der Poel eerst twee keer een aanval van Pogacar pareerde op de Poggio.

Geniale Van der Poel in Milaan-Sanremo

"Maar wat ik minstens zo geniaal vind, is die manier waarop hij het vervolgens doet", zegt hij bij Het Nieuwsblad. Omdat Van der Poel bewust op een paar meter van Pogacar blijft hangen en zo Philipsen nog een kans geeft.

Hetzelfde doet Van der Poel bij de aanval van Mohoric, de wereldkampioen bleef op enkele meters hangen. "Voor de renner in de aanval, is dat zó demotiverend." De Sloveen gaf er dan ook de brui aan.

Zo stelde Van der Poel nieuwe aanvallen uit, al reden Sobrero en Pidcock nog weg. Ook zij werden teruggepakt in de slotkilometer. "Van der Poel was zaterdag niet alleen supersterk, hij was ook superslim."