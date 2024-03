Mathieu van der Poel onthult dé reden voor zijn lange contractverlenging bij Alpecin-Deceuninck

Mathieu van der Poel sluit wellicht zijn carrière af bij de ploeg van de broers Roodhooft. De wereldkampioen zal maar liefst 18 jaar voor hen gereden hebben.

In 2011 maakte Mathieu van der Poel zijn eerste stapjes bij de broers Roodhooft. Dertien jaar later heeft hij al vier monumenten gewonnen en werd hij vorig jaar ook voor het eerst wereldkampioen op de weg.

Van der Poel gaat nu door tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck, bij de ploeg van de broers Roodhooft. Aan het einde daarvan zal Van der Poel bijna 34 jaar zijn. Wellicht zal het dus zijn laatste contract in zijn carrière zijn.

Alpecin-Deceuninck perfecte match voor Van der Poel

Waarom blijft Van der Poel zo lang bij de ploeg van de broers Roodhooft? "Deze verlenging is voor mij een logische keuze. Ik heb me vanaf het begin bijzonder op mijn gemak gevoeld bij Philip en Christoph Roodhooft."

"Ik ben samen met het team gegroeid en heb nog steeds het gevoel dat we vooruitgang boeken. En hoewel we samen al veel successen hebben geboekt, ben ik nog steeds hongerig naar meer."

"Niet onbelangrijk daarbij is dat Alpecin-Deceuninck ook multidisciplinair is. Dit is het perfecte team om wegwielrennen, mountainbike en veldrijden te blijven combineren", besluit de Nederlander nog.