Naar welke ploeg trekt Jasper Philipsen? "Met hen gaan we als eerste praten"

Het contract van Jasper Philipsen loopt eind dit jaar af bij Alpecin-Deceuninck. Zijn manager Alex Carera spreekt nu over zijn eventuele contractverlenging.

In 2021 verhuisde Jasper Philipsen van UAE Team Emirates naar Alpecin-Deceuninck. Daar groeide Philipsen uit tot een van de beste sprinters ter wereld, met zes zeges in de Tour en de groene trui vorig jaar.

Philipsen nam ondertussen de Italiaan Alex Carera aan als manager om zijn nieuwe contract te onderhandelen. "Voor Jasper voegt het natuurlijk ook iets toe, maar het verandert zijn hele leven niet", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Er worden bedragen genoemd van zo'n twee tot drie miljoen euro per jaar. Maar Carera benadrukt dat geld niet de grote drijfveer is voor Philipsen. Ze willen vooral een project en een ploeg waar het geloof in Philipsen groot is.

Philipsen praat met Alpecin-Deceuninck

En dat kan ook bij Alpecin-Deceuninck. "Jasper heeft een uitstekende relatie met het management die met hun ploeg een heel mooi parcours hebben afgelegd. Zij zijn de eerste partij met wie we gaan praten."

Er werd afgelopen vrijdag al gesproken met de broers Roodhooft, de komende dagen wordt er nog verder gepraat. Al zal het vooral kijken zijn hoe diep de zakken van Alpecin-Deceuninck zullen zijn.