Nathan Van Hooydonck pakt uit met opmerkelijke uitspraak over Jasper Philipsen

Jasper Philipsen ontpopte zich de laatste jaren tot een van de beste sprinters van de wereld. Ook in de klassiekers staat hij echter zijn mannetje.

Met twee ritzeges in 2022 en vier ritzeges en de groene trui in de Tour in 2023 is Jasper Philipsen misschien wel de snelste man van het peloton. Vorig jaar werd Philipsen de internationale zegekoning met 19 overwinningen.

Philipsen kwam in 2023 ook in de klassiekers goed voor de dag. Hij won de Classic Brugge-De Panne in helse weersomstandigheden en was de beste in de Scheldeprijs. Zijn strafste prestatie was wellicht zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix.

Dit jaar trekt Philipsen de lijn door met winst in Milaan-Sanremo. Nathan Van Hooydonck pakt dan ook uit met een opmerkelijke uitspraak. "Jasper is voor mij geen supersprinter", zegt hij bij Wuyts & Vlaeminck.

Philipsen favoriet voor ​Gent-Wevelgem

Al bedoelt Van Hooydonck het natuurlijk als compliment. "Het is een fantastische sprinter, anders win je die etappes in de Tour niet, maar ik zie geen enkele andere sprinter tweede worden in Parijs-Roubaix vorig jaar."

"Dat doet hem eigenlijk een beetje tekort, om hem echt te bestempelen als sprinter. Nu zondag voor Gent-Wevelgem, schrijf hem maar op. Voor mij is hij een van de grote favorieten", besluit de ex-renner nog.