📷 Stevige tegenvaller voor Van Aert: Topper van Visma Lease a Bike geeft forfait voor E3 Saxo Classic

De ploeg van Wout van Aert laat weten dat Christophe Laporte vrijdag niet aanwezig zal zijn in de E3 Saxo Classic. In Milaan-Sanremo was de Fransman één van de eersten die moest lossen op de Capi, waardoor het duidelijk was dat er iets niet klopte.

Nochtans had Laporte heel goed naar La Primavera toegeleefd en is er meer aan de hand dan enkel een slechte dag. “Christophe voelt zich nog altijd niet honderd procent nadat hij moest opgeven in Milaan-Sanremo”, klinkt het bij de ploeg op haar sociale media.

“Hij zal wat extra tijd nemen om te herstellen en op die manier niet starten in de E3 Saxo Classic. We hopen hem terug te hebben voor de rest van de klassiekers.”

Het forfait van Laporte is een stevige tegenvaller voor Wout van Aert. Hij had op de hulp van de Fransman gerekend in de E3 Saxo Classic waar ook Mathieu van der Poel start. Vorig jaar nog gaf Van Aert de zege in Gent-Wevelgem weg aan Laporte.

