Michel Wuyts stelt iets opvallend vast in het programma van Wout van Aert

Wout van Aert komt deze week terug van zijn hoogtestage voor de E3 Saxo Classic. Hij beperkt wel zijn programma voor de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.

De E3 Saxo Classic wordt vrijdag de eerste koers van Wout van Aert sinds zijn overwinning in Kuurne-Brussel-Kuurne. De voorbije drie weken werkte hij een hoogtestage af op Tenerife, met onder meer Tiesj Benoot.

In de E3 Saxo Classic neemt Van Aert het dit seizoen voor het eerst op tegen Mathieu van der Poel. Vorig jaar klopte Van Aert Van der Poel en Pogacar in de sprint, ook in 2022 won hij er. Het is zo een beetje zijn wedstrijd geworden.

Van Aert kopieert Van der Poel

Zondag past Van Aert wel voor Gent-Wevelgem, hij kiest ervoor om Dwars door Vlaanderen te rijden volgende week woensdag. Voor de Ronde van Vlaanderen rijdt Van Aert dus nog maar twee wedstrijden.

In dat programma van Van Aert valt Michel Wuyts iets opvallend op. "Hij volgt eigenlijk het pad dat Van der Poel de voorbije jaren altijd gevolgd heeft", zegt Wuyts in de podcast Wuyts & Vlaeminck.

"Hij combineerde altijd de E3 met Dwars door Vlaanderen, waar hij altijd de finale reed. Flanders Classics heeft de wedstrijd ook ingekort de voorbije jaren, tot zo'n 175 km (188,6 km, nvdr.). Helemaal stuk ben je daar niet met zicht op de Ronde."