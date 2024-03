Nathan Van Hooydonck wijst Tadej Pogacar terecht: "Had ik ook niet leuk gevonden"

Tadej Pogacar moest afgelopen zaterdag in Milaan-Sanremo zijn meerdere erkennen in Jasper Philipsen. Nochtans komen de twee heel goed overeen.

Jasper Philipsen won zaterdag Milaan-Sanremo. Na de podiumceremonie was vooral een uitgebreide knuffel die hij kreeg van zijn goede maat Tadej Pogacar wereldwijd het gespreksonderwerp bij uitstek.

Lance Armstrong kon er totaal niet mee leven dat Pogacar dat deed en ook Nathan Van Hooydonck wijst de Sloveen terecht voor die actie na de koers.

Het is er een beetje over van Pogacar

“Ik had het ook niet leuk gevonden, mocht mijn kopman met zijn rivalen knuffelen”, zegt hij in ‘Wuyts & Vlaeminck’. “Natuurlijk ben ik voor fairplay. Dat spreekt voor zich. Ik snap dat je elkaar feliciteert en de hand schudt. Maar het kan er ook een beetje over zijn.”

Want er was duidelijk nog meer aan de hand. Pogacar en Matthews carpoolden en postten daarover ook foto’s. Not done voor Van Hooydonck. “Die jongens moeten het wel tegen elkaar opnemen in de koers. Ik stel me daar toch vragen bij”, besluit onze landgenoot.

Volgen Michel Wuyts behoort dat tot het karakter van Pogacar en wilde hij gewoon zijn happy feeling aan de wereld tonen. “Ik vind het aanvaardbaar, mooi en soms zelfs aandoenlijk”, repliceerde hij.