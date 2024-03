Roodhooft verklapt geheim voordeel dat Philipsen aan zege hielp in Milaan-Sanremo

Jasper Philipsen won Milaan-Sanremo. Hij kreeg daarbij de hulp van Mathieu van der Poel, maar duidelijk ook van de ploegleiding.

Het was fantastisch om zien hoe Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen afgelopen zaterdag de tegenstand ringeloorden en Milaan-Sanremo wonnen voor Alpecin-Deceuninck.

Al zat de ploegleiding daar ook voor een groot stuk tussen. Het was voor ploegleiders in de volgauto’s immers niet gemakkelijk werken, want de beelden in de volgwagens waren niet wat ze moesten zijn.

Christoph Roodhooft vertelde aan Het Nieuwsblad hoe zij plots een geheim voordeel hadden in de absolute finale van Milaan-Sanremo en dat die informatie hen uiteindelijk de overwinning opleverde met Jasper Philipsen.

Roodhooft beschikte over informatie die niemand anders direct had

“Omdat het beeldscherm in de wagen constant wegviel en sowieso achterliep op de realiteit, stond ik in de finale permanent in telefonisch contact met mijn broer”, vertelt Christoph Roodhooft aan Het Nieuwsblad.

Wie al eens in de regio van Sanremo was, weet hoe zwak het telefoon- en internetsignaal er is. En dat leverde de nodige informatie op waarop andere ploegleiders moesten wachten. “Die zat in een hotelkamer in de buurt en had wel ' ne goeien televies '. Zo kon hij ons op de hoogte houden en wisten we direct dat Jasper er na de Poggio nog aan hing.”

Uiteindelijk was die informatie cruciaal, want daarmee kon Mathieu van der Poel geïnformeerd worden om aansluiting te zoeken met de koplopers en uiteindelijk ook de lead-out te doen voor onze landgenoot.