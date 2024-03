Van der Poel 18 jaar(!) onder dezelfde vleugels: dit hebben de Roodhoofts te zeggen over nieuwe megadeal

De kogel is door de kerk: Mathieu van der Poel zal tot minstens 2028 voor Alpecin-Deceuninck rijden. Mathieu van der Poel sluit zo wellicht zijn carrière af bij de ploeg van de broers Roodhooft.

Mathieu van der Poel zit al sinds 2011 bij de broers Roodhooft en gaat nu dus tot 2028 door bij de formatie. Dat is een contract van liefst 18 jaar alles bij elkaar. De nieuwe megadeal maakt duidelijk dat van der Poel weet waar hij het beste op zijn gemak is.

"Net als Mathieu zijn wij nog steeds hongerig. De wereldkampioen speelt daar uiteraard een grote rol in, samen met een aantal andere talenten. Zowel bij de mannen als bij de vrouwen", aldus de broers Roodhooft in Het Nieuwsblad. "En dus zijn we heel blij dat Mathieu zijn contract heeft verlengd."

Veel geld en een gok meer dan tien jaar geleden

Het begon dus heel lang geleden: "In 2013 tekende hij meteen voor vier seizoenen, dat was een gok ergens", aldus Philip Roodhooft. "Aan de keukentafel zaten we met een knoop in de maag dat het over veel geld ging."

© photonews

"Mathieu is een cadeau zoals je er geen twee krijgt, maar dan nog moet je de kaarten juist spelen." En dus blijft het huwelijk steeds duren én blijft de relatie ook superpositief tussen beiden.

Roodhooft geeft nog een interessante anekdote over hoe het gaat met de Nederlander: "Bij Mathieu moet het eten lekker zijn, maar het moet vooral snel komen."