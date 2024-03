Wat een ongeziene bocht van 180 graden omtrent jonge Belg van Lotto - Dstny

Van een bijzondere wending gesproken. Maxim Van Gils zou normaliter niet meer van start gaan in de tweede rit van de Ronde van Catalonië. Maar uiteindelijk staat hij dan toch opnieuw aan de start, ongezien.

Maxim Van Gils viel op veertig kilometer van de streep in de eerste etappe van de Volta a Catalunya en zou normaal gezien naar België afreizen voor meer onderzoek. Door de pijn aan zijn pols was er van verder rijden geen sprake.

Of toch, want ondanks een aangekondigde 'dns' voor dag twee, staat hij gewoon aan de start in de tweede etappe. Het kan dus snel keren in het wielrennen, wordt opnieuw duidelijk gemaakt. Dan toch niet te veel pijn om te starten?

Maxim Van Gils start dan toch in tweede etappe in Catalonië

Zijn team Lotto - Dstny had op maandagavond nog laten weten dat het niet zou lukken voor Maxim Van Gils om verder te rijden, maar een dag later kwamen ze daar via de sociale media op terug.

(2) It was decided he will still start today in the second stage at the Volta a Catalunya, the team will monitor to see how his wrist evolves. — Lotto Dstny (@lotto_dstny) March 19, 2024

"Maxim kreeg na zijn crash meteen medische bijstand van de ploegdokter en fysiobehandelingen. Deze morgen was de pijn in zijn pols verminderd, door de medicatie en de behandelingen. Er werd beslist vandaag te starten in de 2e rit, terwijl de ploeg de toestand van zijn pols zal monitoren", klinkt het op X.

Of Van Gils nog zal schitteren deze week? Dat zal nog moeten blijken. Het nummer zeven van Milaan - Sanremo eindigde de eerste etappe op meer dan een kwartier van Pogacar & co.