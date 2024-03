🎥 Philipsen knalt ook naar de zege in Classic Brugge-De Panne, Merlier boos op zijn ex-ploegmaat

Jasper Philipsen heeft na Milaan-Sanremo ook de Classic Brugge-De Panne gewonnen. In de massasprint was hij net iets sneller dan Tim Merlier en Danny van Poppel.

Vorig jaar was de Classic Brugge-De Panne een afvallingskoers door het bijzonder slechte weer. Jasper Philipsen won toen de sprint van Olav Kooij en Yves Lampaert. Dit jaar was het helemaal anders.

Door de zon en een gebrek aan wind was een massasprint al vooraf in de sterren geschreven. De Belgen De Meester en Vercouillie en de Fransman Gachignard kozen voor de vlucht van de dag. Gachignard hield het tot op zo'n tien kilometer van de streep vol.

Philipsen sneller dan Merlier

De massasprint in De Panne kwam er en Alpecin-Deceuninck dook de slotkilometer als eerste in. Soudal Quick-Step nam met Bert Van Lerberghe over voor Tim Merlier. Philipsen leek wat ver weg te zakken in de laatste bocht.

Van Poppel zette de sprint in, Philipsen probeerde naast Merlier in een klein gaatje te duiken. Philipsen moest inhouden en zijn sprint opnieuw inzetten. Hij kon toch nog opnieuw versnellen en Merlier en Van Poppel voorbij gaan.

Voor Philipsen is het vier dagen na zijn zege in Milaan-Sanremo opnieuw een mooie zege. Merlier maakte zich na de meet nog bijzonder boos op zijn ex-ploegmaat voor zijn sprint voor zijn manoeuvre.