Hoe 'Ik moet just niks' ertoe geleid heeft: Van Aert denkt aan zichzelf en dat kan u op verschillende manieren opvatten

Eén oproep van criticasters, of kritische maar goedbedoelende fans, aan Wout van Aert komt telkens terug. Ze hopen dat hij eens wat meer egoïstisch acteert en vooral voor zichzelf koerst. Wel, Van Aert denkt aan zichzelf. Al betekent dat niet noodzakelijk helemaal hetzelfde.

Komende vrijdag is het de E3. De koers die Van Aert vorig jaar won, om vervolgens 'Ik moet just niks' naar de tv-camera te roepen. "Er is sindsdien veel gebeurd. Ik heb kleine tegenslagen gehad, waardoor ik er vorig seizoen af en toe net naast greep."

Van Aert zweert dat hij daar lessen heeft uit getrokken. "Ik had in 2023 voor het eerst een seizoen dat minder was dan het vorige. Dat heeft me enkele inzichten opgeleverd, dat ik het voor niemand anders moet doen behalve voor mezelf. Dat geeft me een rustiger gevoel."

VAN AERT LAAT NIETS AAN TOEVAL OVER

De mensen die vonden dat hij zich te veel wegcijferde zullen het graag horen. Maar het is vooral een boodschap aan hen dat hij vooral zijn eigen plan zal volgen. "Vorige winter hebben we besloten om niets meer aan het toeval over te laten."

Als hij voor zichzelf koerst, hoort daar ook wel een aanhoudende grote druk bij. Toch? "Ik voel eigenlijk al het hele jaar minder druk dan in het verleden." Desondanks blijft het iets om aandacht voor te hebben. "Ik ga niet ontkennen dat die druk een uitdaging is om er altijd mee blijven om te gaan."

OMGAAN MET DRUK UITDAGING VOOR VAN AERT

Of hoe Van Aert erkent dat er toch bepaalde dingen zijn die nu eenmaal 'moeten'. Zoals alles in het werk stellen dat hij - en hij alleen - dé man is bij Visma-Lease a Bike die in de klassiekers in de positie komt om het af te maken?