Kamp-Roodhooft helder over het loon van Mathieu van der Poel, maar spreekt ook theorie tegen: "Niet doorslaggevend"

De broers Roodhooft blijven het klaarspelen. Keer op keer weten ze Mathieu van der Poel te overtuigen om geen andere oorden op te zoeken. Een nieuwe contractverlenging is alweer een feit.

Philip Roodhooft heeft het over hun verstandhouding in Sporza Daily en krijgt de vraag wat het geheim de broers is. "Dat moet je eigenlijk aan Mathieu zelf vragen. Wij doen wat wij denken dat goed is." Ook Paul Herygers is één van de gasten in de podcast en die oppert dat Van der Poel ook ruimte krijgt voor ontspanning.

"Ik weet niet of Mathieu meer nood heeft aan ontspanning dan andere renners. We zijn heel ambitieus", benadrukt Roodhooft. En wat met de theorie dat Alpecin-Deceuninck de combinatie kan aanbieden van verschillende disciplines?

VEEL AMBITIE BIJ ALPECIN-DECEUNINCK

"Ik denk niet dat dat van doorslaggevend belang is. Er zijn meerdere teams waar hij naartoe had kunnen gaan waar hij dat ook wel zou mogen. Kijk maar naar Pidcock bij Ineos. Maar het is een feit dat wij ermee begonnen zijn om daar een structureel iets van te maken, dat is wel van belang."

Jaren geleden was het immers niet zo evident. En wat met het loon van Van der Poel? "We gaan geen bedragen noemen, maar Mathieu wordt correct vergoed. Wellicht zou hij op korte termijn elders wel iets meer kunnen verdienen, maar het plan dat we hebben uitgewerkt en hebben voorgelegd aan Canyon klopt."

COMPETITIEF LOON VOOR VAN DER POEL

Alpecin-Deceuninck heeft met de fietsleverancier een 10-jarige deal. "Dat compenseert dat ruimschoots en daardoor heeft hij ook een langere horizon. Zijn loon is competitief. Anders zou het niet fair zijn."