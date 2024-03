Mathieu van der Poel komt met opvallend nieuws over zijn toekomst als veldrijder

Mathieu van der Poel hintte na zijn zesde wereldtitel in het veldrijden op een mogelijk afscheid in het veldrijden. De Nederlander is er nu nog eens op teruggekomen.

De voorbije seizoenen beperkte Mathieu van der Poel zich tot een tiental crossen per seizoen. Het WK was toen telkens het enige grote doel van het seizoen. De voorbije zes jaar werd Van der Poel ook vijf keer wereldkampioen.

Maar het crossen vraagt ook veel energie bij Van der Poel. Niet de wedstrijden zelf, maar wel alles wat daar bij komt kijken. Daarom twijfelde Van der Poel om eens een volledige winter in Spanje te blijven om te trainen.

Toekomst Van der Poel in het veld

Door zijn zesde wereldtitel in het veld komt Van der Poel nu heel dicht bij het record van Erik De Vlaeminck, die zeven titels heeft. "Ik heb natuurlijk mijn doelen, maar het is niet zo dat ik het record per se wil breken", zegt hij in een interview met Canyon.

"Nogmaals: ik wil het beste uit mezelf halen en daar komt hopelijk de rest vanzelf." Toch denkt Van der Poel er niet aan om te stoppen met crossen. "Maar ik sta wel voor iets historisch, dus het wordt zeker een doel om het record te proberen verbreken."

"Ik denk niet dat we het laatste van mij hebben gezien in de cross. Ik geniet er nog steeds van en mijn roots liggen er ook. Het is mijn eerste passie", zegt de Nederlander nog.