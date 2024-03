Mathieu van der Poel krijgt enorm veel lof voor opvallende beslissing

Het is terecht dat weer heel wat lof de richting van Mathieu van der Poel gaat. Een beslissing nemen zoals hij deed in Milaan-Sanremo, om als titelverdediger en wereldkampioen de kaart van een ploegmaat te trekken, blijft toch opvallend.

Bij NBC Sports Cycling zijn ze nog eens teruggekomen op Milaan-Sanremo. "Het was de eerste koers van Van der Poel in 2024, wat heel interessant is. Niet heel vaak beginnen renners hun koers met een Monument, maar hij was zo goed als hij altijd is. Hij nam de juiste beslissing", zegt ex-renner Sam Bewley.

ALPECIN-DECEUNINCK SPEELT HET GOED

Dan heeft de Nieuw-Zeelander over het feit Van der Poel in het slot in dienst van Philipsen reed. "Het is geen garantie dat Philipsen over de Poggio geraakt. Ze speelden hun kaarten goed uit. Van der Poel had de optie om weg te rijden op de Poggio. Hij had samen met Pogacar een klein gaatje voor de afdaling."

Op dat moment moet er enige communicatie met de ploegleiding geweest zijn. "In die afdaling was het vrij duidelijk dat in de radio tegen Van der Poel gezegd werd dat Philipsen in een groepje op vijf seconden zat. En hij is de snelste man ter wereld, dat zagen we vorig jaar in de Tour."

Waardoor Van der Poel dus het geweer van schouder veranderde. "Van der Poel werkte niet mee met Pogacar in de afdaling. Als je als sprinter geen ploegmaat hebt die zich honderd procent wil geven, dan wint vaak een aanvaller."

GOEDE SAMENWERKING VAN DER POEL-PHILIPSEN

Volgens Bewley is het geen toeval dat de twee renners van Alpecin-Deceuninck in het eerste Monument van het jaar uitstekend op mekaar afgesteld waren. "Je ziet dat Philipsen en Van der Poel in koersen goed samenwerken."