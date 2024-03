Mathieu van der Poel spreekt vrank en vrij over trend die hij gezet heeft: "Zelfs ik was geshockeerd, ik begreep het niet"

Om een geshockeerde Mathieu van der Poel te zien, moet het al ver komen. Toch is hij zelf verbaasd over een trend die hij mee tot stand gebracht heeft in het wielrennen.

Van der Poel heeft zopas nog een nieuwe overeenkomst van tien jaar gesloten met Canyon en ging bij de fietsenfabrikant ook langs voor een exclusief interview. Daar kwam aan bod hoe Van der Poel de trendsetter is van het vroege aanvallen in de koers. "Ik denk dat ik mag zeggen dat ik één van de eersten ben die er mee begonnen is. Nu ben ik niet meer één van de eersten. Bijvoorbeeld op het WK in Glasgow begonnen ze aan te vallen op 150 kilometer van de meet. Zelfs ik was geshockeerd, ik begreep het niet." VAN DER POEL BEÏNVLOEDT DE TV-KIJKER Al kan het voor Mathieu eigenlijk nooit té vroeg zijn. "Hoe zwaarder de koers, hoe beter voor mij uiteindelijk. Ik ben blij met de manier waarop we koersen. Je kunt zien dat de mensen schrik hebben om een aanval te missen. Als je begint te kijken met 100 kilometer te gaan, heb je misschien al een beslissende move gemist." Deze koerswijze heeft ook gevolgen voor de renners die het moeten hebben van het anticiperen. Een vroege ontsnapping bestaat soms niet meer. We beginnen te koersen vanaf kilometer 0 en soms stoppen we pas na 260 kilometer." VAN DER POEL FAN VAN GEK VERLOOP Waanzinnig dat het in sommige koersen gewoon vlammen is van start tot finish. "Dat is vrij gek, maar de dag gaat zo snel voorbij en ik houd er wel van."