Tadej Pogacar demonstreert opnieuw in Catalonië, maar geeft wel klein foutje toe

Tadej Pogacar blijft de Ronde van Catalonië naar zijn hand zetten. Na de tweede rit won hij ook de derde rit.

Tweede, eerste, eerste. Dat is het rapport van Tadej Pogacar in de Ronde van Catalonië. In de eerste rit kwam hij net te kort om Nick Schultz nog in te halen, dinsdag smeerde hij de concurrentie meer dan een minuut aan.

In de derde rit probeerde Mikel Landa de Sloveen aan te vallen op zo'n 7 kilometer van de streep, maar dat brak hem zuur op. Pogacar zat meteen op het wiel van de Spanjaard van Soudal Quick-Step en liet hem ook achter.

Pogacar won met 48 seconden voorsprong op Landa, de Italiaan Tiberi werd derde op iets meer dan een minuut. Uijtdebroeks zakte er opnieuw wat door, hij eindigde op 1'20" twaalfde, De Plus eindigde vijf seconden na hem.

Maakte Pogacar een foutje?

"Het was een heel zware slotklim en die lag ook nog eens op hoogte. Ik voelde dat het koud was en er was ook niet veel luchtvochtigheid. Dat maakte het heel zwaar. Maar het was een goede etappe van ons als ploeg", zei Pogacar.

"Misschien was het te vroeg", zei Pogacar over zijn aanval. "Maar ik vond een goed ritme en tot de laatste twee kilometer kon ik doorduwen. Daarna voelde ik het lastiger worden, maar gelukkig kon ik het toch afmaken."

