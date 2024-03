Visma-Lease a Bike komt met een update na de duidelijke oproep van Wout van Aert

Visma-Lease a Bike had Wout van Aert een duidelijke oproep laten lanceren en dat heeft toch al zijn vruchten afgeworpen. De nieuwe naam van de ploeg geraakt meer en meer geïntegreerd in wielermiddens.

De switch van Jumbo-Visma naar Visma-Lease a Bike lag voor velen blijkbaar toch moeilijker dan gedacht. Onlangs stuurde de Neddrlandse wielerploeg een filmpje de wereld in over een zappende Wout van Aert, die moet vaststellen dat de naam van zijn werkgever keer op keer verkeerd wordt uitgesproken op tv.

HOOFDROL VOOR VAN AERT

"Het is Visma-Lease a Bike", schreeuwt Van Aert het uit in deze video. Meteen een oproep aan tv-commentatoren en podcasters om deze ploegnaam in aanloop naar en tijdens de voorjaarsklassiekers correct uit te spreken.

De 'Name Game' was meteen geboren. Ze houden het immers goed in de gaten of aan deze oproep gehoor wordt gegeven. Een tussenstand maakt duidelijk dat zeker verschillende podcasts het er perfect van af brengen. Café Koers staat momenteel op 1 omdat het de ploegnaam al vijf keer correct liet optekenen.

Bij de tv-zenders doet de Duitstalige versie van Eurosport, in Duitsland en Oostenrijk, het het best met 12 correcte vermeldingen. Daarnaast kan enkel de Rai een perfect rapport voorleggen. Eurosport België en Nederland bekleedt met een score van 69,23% de derde plaats.

2 PERFECT SCORES VAN VISMA-LEASE A BIKE AAN TV-ZENDERS

Visma-Lease a Bike heeft voor dit hele randgegeven ook een website opgericht waar de totale rangschikkingen te vinden zijn.