Wout van Aert deelt subtiel steekje uit aan Remco Evenepoel

Vrijdag staat Wout van Aert weer aan de start van een koers in de E3 Saxo Classic. Hij volgde op hoogtestage ook de prestaties van ploegmaats.

Sinds zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne reed Wout van Aert geen enkele koers meer. Hij vertrok op hoogtestage naar Tenerife met zijn ploegmaats Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Per Strand Hagenes.

Visma-Lease a Bike deed het ook zonder Van Aert goed. Jonas Vingegaard won twee ritten en het eindklassement in Tirreno-Adriatico. Olav Kooij won twee ritten in Parijs-Nice en Matteo Jorgenson pakte de eindzege.

Jorgenson klopte Evenepoel in Parijs-Nice

Wout van Aert volgde het allemaal op de voet tijdens zijn hoogtestage. Hij was dan ook onder de indruk van de prestatie van Jorgenson. "Ik heb alleen maar lovende woorden voor hem", zegt hij bij In de Leiderstrui.

"In het openingsweekend was hij al heel sterk, maar Parijs-Nice was nog beter dan ikzelf had gedacht. Hij heeft die koers meer dan verdiend gewonnen, zoals ik het bekeken heb. Dat was heel mooi om te zien." Toch een prikje naar Evenepoel.

Van Aert zal zich wel in zijn handen wrijven met zo'n sterke ploegmaat als Jorgenson voor de komende klassiekers. Zowel in de E3 Saxo Classic, Dwars door Vlaanderen, de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix komt Jorgenson aan de start.