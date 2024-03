Kan Van Aert meteen winnen in de E3 Saxo Classic? Bakelants weet meer over zijn vorm

Wout van Aert keert terug in het peloton in de E3 Saxo Classic na zijn hoogtestage. Hoe goed zal hij al zijn?

Na zijn zege in Kuurne-Brussel-Kuurne vertrok Wout van Aert samen met Tiesj Benoot, Jan Tratnik, Per Strand Hagenes op hoogtestage naar Tenerife. Daar verbleef hij de voorbije drie weken.

Van Aert kwam maar woensdag terug van zijn hoogtestage, wat toch bijzonder kort dag is voor de E3 Saxo Classic. De vraag is dan ook of Van Aert er vrijdag al wel meteen zal staan in zijn eerste koers na die stage.

Vorm Van Aert is goed volgens Bakelants

Jan Bakelants is zeker dat het goedkomt met Wout van Aert. "Ik heb gefacetimed met Wout en hij klonk en zag er goed uit. Ik verwacht veel van hem", zegt Bakelants bij Wielerclub Wattage.

Toch houdt Bakelants wel nog een slag om de arm. "Het nadeel van dat soort voorbereiding is dat er geen inloopperiode is. Als je twee koersen voor de Ronde (de E3 en Waregem) rijdt, daarna de Ronde zelf en Roubaix, dan is het er maar beter direct op."

De voorbije twee jaar won Van Aert telkens de E3 Saxo Classic. Bakelants zou dat Van Aert liefst nog eens zien doen. "Het zou leuk zijn om iets mee te nemen voor de Ronde."