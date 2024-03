Mathieu van der Poel doet concurrenten schrikken met stevige uitspraak

Mathieu van der Poel kende vorig jaar een uitzonderlijk goed jaar met zeges in Milaan-Sanremo, Parijs-Roubaix en het WK. Toch is de Nederlander nog ambitieus.

Dat Mathieu van der Poel (29) nog niet denkt aan stoppen, maakte hij duidelijk met zijn contractverlenging tot eind 2028 bij Alpecin-Deceuninck. De wereldkampioen gaat dus nog even door.

Vorig jaar won hij dus drie bijzonder mooie koersen, maar ook daarvoor was hij al heel succesvol met in totaal al 46 profzeges. "De vraag 'Wat is jouw mooiste overwinning?' krijg ik vaak", zegt hij in een interview met sponsor Canyon.

Amstel Gold Race 2019

"Elke koers heeft een andere betekenis en de ene is al groter dan de andere. Maar het was zeker speciaal om in de Nederlandse trui de enige echte grote wedstrijd in Nederland te kunnen winnen."

Daarmee doelt Van der Poel op zijn zege in de Amstel Gold Race in 2019. Hij kwam toen na een helse achtervolging toch nog terug aansluiten bij de kopgroep in de slotkilometer. Van der Poel won na een bijzonder lange sprint.

"Die zege was ook mijn doorbraak op de weg. Dat is intussen vijf jaar geleden. De tijd vliegt. Zeker wanneer ik dezer dagen debuterende jongens van 18 of 19 jaar zie winnen. Ik ben 10 jaar ouder, maar ik geloof toch dat mijn beste jaren nog voor mij liggen", waarschuwt Van der Poel.