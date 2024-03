Sanne Cant kondigt afscheid aan, maar heeft nog één droom: "Zou mooi staan op mijn palmares"

Tijdens het veldritseizoen had Sanne Cant er al op gehint, maar haar beslissing lijkt toch definitief. Begin volgend jaar hangt ze haar fiets aan de haak.

Na het Belgisch kampioenschap veldrijden kondigde Sanne Cant al haar grotendeels haar afscheid aan. Ze zei toen dat ze volgend jaar niet wil deelnemen aan het BK veldrijden, uit respect voor de tricolore.

Als Cant zou winnen, dan zou de Belgische driekleur namelijk bijna een heel seizoen niet te zien zijn in het veld. En dat wil Cant niet. Haar 15de Belgische titel veldrijden was dan ook de laatste van Cant.

Olympische Spelen in Parijs

In de Classic Brugge-De Panne reed Cant haar eerste wegkoers van het seizoen, waarin ze 45ste werd. Voor Cant is het haar laatste wegseizoen, waarin ze wel nog een droom heeft.

"Op de weg heb ik eigenlijk weinig of geen doelen, maar ik hoop wel naar de Olympische Spelen in Parijs te gaan", zei ze bij Sporza. "Het is een van de enige dingen die ik nog niet heb gedaan. Het zou wel mooi zijn om dat nog om mijn palmares te zetten."

"Vanaf nu is alles de laatste keer, dat maakt het wel een beetje spannend. Maar de tijd is wel gekomen, denk ik." Cant zal volgend jaar in februari, wanneer het volgende veldritseizoen afgelopen is, zal Cant 34 jaar zijn.