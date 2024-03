Wout van Aert onthult van welk tv-programma hij grote fan is geworden op hoogtestage

Wout van Aert bracht de voorbije drie weken door op Tenerife voor zijn hoogtestage. Maar wat doet een renner daar naast trainen?

Samen met Tiesj Benoot, Jan Tratnik en Per Strand Hagenes trok Wout van Aert na Kuurne-Brussel-Kuurne naar het Spaanse eiland Tenerife voor een hoogtestage. Daar trainde Van Aert de voorbije weken intensief.

Over 21 trainingsdagen legde Van Aert zo'n 2.190,92 kilometer af in zo'n 75 uren. Van Aert ging ook nog drie keer lopen, maar daarnaast zijn er natuurlijk nog heel wat uren om te vullen. Wat doet hij dan?

"Als wielrenner ben je ook een professional in het vervelen, of dat nu op de Teide of ergens in een hotel in Gent is", zegt Van Aert bij In de Leiderstrui. Het is niet dat Van Aert en co er op uit trokken.

Van Aert en Benoot kijken samen tv

"Je moet toch zorgen dat je een middag op bed kan liggen, dus het is niet zo dat we hier zomaar de auto pakken", stelt Van Aert. Want vooral rust is belangrijk tijdens zo'n hoogtestage.

"Verder hebben we de Amazon Prime-documentaire van onze ploeg natuurlijk snel gebinged en ik en Tiesj zijn ook fan geworden van Celebrity Masterchef Vlaanderen."