📷 Remco Evenepoel heeft gevat antwoord klaar op Parijs-Nice-winnaar Matteo Jorgenson

Remco Evenepoel moest in Parijs-Nice zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Matteo Jorgenson. Evenepoel heeft hem om opvallende wijze nog eens gefeliciteerd.

Alles zag er goed uit voor Remco Evenepoel in Parijs-Nice, tot de zesde rit. Hij liet het trio Matteo Jorgenson, Brandon McNulty en Matthias Skjelmose wegrijden, de drie pakten bijna 50 seconden op Evenepoel.

Evenepoel zag zijn voorsprong van 20 seconden die hij gepakt had in de ploegentijdrit veranderen in een achterstand van zo'n 30 seconden op Jorgenson. En die halve minuut kreeg Evenepoel niet meer dicht.

Op de slotdag was Jorgenson de enige die Evenepoel kon volgen, de Amerikaan pakte dankzij zijn tweede plaats in de slotrit de eindzege in Parijs-Nice. Evenepoel moest tevreden zijn met de tweede plaats.

Evenepoel dolt met Jorgenson

Al kan Evenepoel die tweede plaats goed relativeren, blijkt uit een reactie op Jorgenson. "Ronde-modus uit, klassieke modus aan", schreef de Amerikaan op Instagram. Hij rijdt de komende tijd namelijk kasseiklassiekers.

"Zet je ronde-modus nooit meer aan, dank je!", antwoordde Evenepoel ludiek. "Ik kan niets beloven", antwoordde Jorgenson met een knipoog.