🎥 Veel ophef over vreemde en zware valpartij: "Te zot voor woorden dit!"

In Nederlander wordt op dit moment de Olympia's Tour gereden. In de eerste rit werd er echter zwaar gevallen.

De Olympia's Tour (2.2) is een rittenwedstrijd in Nederland voor renners van kleinere ploegen en beloften. Veel WorldTour-teams hebben dan ook hun beloftenteams naar Nederland gestuurd voor de rittenkoers.

De eerste rit zorgde woensdag voor stevig wat ophef. De finish in Medemblik bestond niet uit een lijntje verf, maar wel uit een ouderwetse mat. Die mat kwam bij het ingaan van de laatste ronde omhoog, waardoor renners vielen.

Onder meer Casper van der Woude viel daardoor. De Nederlander van Metec-SOLARWATT CT p/b Mantel.com werd door de organisatie ook nog uit koers gehaald omdat hij de laatste ronde niet had gereden.

Zijn team kon er op zijn sociale media niet mee lachen. "Te zot voor woorden dit!" De Nederlandse ploeg vraagt zich af wat de UCI en de Nederlandse wielerbond hier nu van vinden.

Te zot voor woorden dit!



Renner komt ten val door ondeugdelijke bevestiging van de finishlijn door de jury



Resultaat, renner wordt door diezelfde jury uit koers gehaald omdat hij laatste ronde niet heeft gereden.



@UCI_cycling en @KNWU, van vinden jullie hier nu zelf van? pic.twitter.com/YEjFfS9zpw — Metec-SOLARWATT CT p/b Mantel.com (@metecct) March 21, 2024

Ook renner Luke Verburg (22) gaf zijn mening op zijn sociale media. "Ik denk dat we achteraf gezien van veel ‘geluk’ mogen spreken. De plek waar we terecht komen in de hekken zijn niet meer voorzien van een boarding."

"Je zou daar maar met een arm of been tussen glijden. Na de valpartij heb ik enkel ambulancepersoneel gezien en één jurylid, die uit de bezemwagen is gestapt. De rest bleef waarschijnlijk lekker warm in de jurybus."

"De rest van de mensen die hielpen, waren ouders en omwonenden. Achteraf hoor ik dat er lacherig om werd gegaan, toen ze hiermee naar de jury zijn gestapt. Best triestig om te horen."