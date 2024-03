Concurrenten spreken klare taal over Wout en Mathieu, één van hen verbaast wel héél erg: "Of ik Van Aert pijn deed?"

Wout van Aert en Mathieu van der Poel krijgen ook met heel wat andere concurrenten te maken bij hun hereniging op Vlaamse bodem. Vooral Toms Skujins spreekt vooraf straffe taal.

Niet iedereen kan in de Vlaamse klassiekers wachten op de finale. Iemans als Jannik Steimle (ex-Soudal Quick-Step) moet het veeleer hebben van de vroege vlucht. "Je moet eerlijk zijn: er zijn veel sterke ploegen en favorieten als Wout van Aert en Mathieu van der Poel. In zo'n koers maakt de ontsnapping niet veel kans", aldus de Duitser.

"Het zal al een enorm gevecht zijn om in de vlucht te geraken", voorspelde Steimle voor de start van de E3 Saxo Classic. "Een ontsnapping van zeven-acht man maakt misschien wel kans om dieper in de finale te geraken. Dat is misschien het doel."

© photonews

Alberto Bettiol bewees wel al een grote klassieker te kunnen winnen. "Ik ben zeker niet één van de favorieten", tempert de Italiaan de verwachtingen. "Dat zijn Visma-Lease a Bike, Mathieu van der Poel, Arnaud De Lie... Ik probeer achter hen een goede positie in te nemen. Het is aan anderen om verantwoordelijkheid te nemen."

© photonews

De EF-renner noemde dus al Arnaud De Lie, maar die kijkt op zijn beurt vooral naar Van Aert en Van der Poel. "Ik heb al tegen hen beiden gereden in Gent-Wevelgem, in mijn eerste jaar als prof. Het is wel speciaal. Je hebt tegen die mannen geluk nodig om te winnen."

Voorts vroegen we nog aan Toms Skujins, de revelatie van de Omloop, hoe het met hem ging. "Ik heb niet dezelfde vorm als in de Omloop, ik ben nog beter. Of ik Van Aert toen pijn deed? Ach, ik denk dat niet. Hij zette zich gewoon neer. Misschien heb ik hem mentaal pijn gedaan, maar niet fysiek. Ik ga proberen om dat nu wel te doen."