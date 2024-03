"Voor de rest was het zwemmen" en "Dan is het meteen game-over": Belgische nummer 4 en ... teleurstellende 52 reageren na E3 Saxo Classic

Mathieu van der Poel was de sterkste in de E3 Saxo Classic, met Jasper Stuyven en Wout van Aert eindigden er twee Belgen op het podium. Maar er waren nog meer Belgen die in actie kwamen op vrijdag, met wisselende reacties.

Tim Wellens werd uiteindelijk knap vierde na alweer een prima race: "Ja, ik ben inderdaad dik in orde. Het gevoel zat goed in een heel lastige koers. Op het einde zat iedereen à bloc. Het was duidelijk dat Wout van Aert en Mathieu van der Poel de sterkste waren."

"Daarachter hebben we goed rondgedraaid, op het laatste spreken gewoon de benen. Het was een lastige, maar heel mooie koers. Iedereen komt op zijn plaats terecht, de beste zijn weggereden en de rest heeft geprobeerd terug te komen maar we waren allemaal aan het zwemmen."

Arnaud De Lie zeer teleurgesteld na race

Wie nooit in het stuk voorkwam, is Arnaud De Lie. Hij eindigde uiteindelijk op meer dan zes minuten: "Mijn positie was niet goed op de Taaienberg en het was gedaan."

© photonews

"Ik wist meteen: game over. De benen waren niet goed, ook daarvoor al niet. Als je dan op de Kortekeer niet naar voren kan schuiven ..."

"Het heeft niets met ervaring te maken. Het is hectisch, maar als je een slechte positie is, dan kan je er niets meer aan doen. Dit is heel lastig, maar het is zo. Ik heb nog vijftien jaar te gaan, dus ik kan me nog focussen op de toekomst." Volgens Bert De Backer zit De Lie aan de 'verkeerde kant van de flow'.