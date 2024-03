Wout van Aert schept complete duidelijkheid over plannen en slaat een totale mea culpa: "Het is zeker mijn eigen fout"

Soms moet ook eens een topper mea culpa slaan. Dat doet Wout van Aert ook. Toch als het gaat over zijn valpartij in de E3 Saxo Classic.

Tot op dat moment was er geen vuiltje aan de lucht. "Vanaf de valpartij veranderde de hele koers. Neen, ik val niet omdat Mathieu van der Poel druk zet. Het is gewoon een domme, bizarre valpartij, waarbij ik te nerveus ben. Ik wil forceren door vol op de kasseien te springen en ik blijf een beetje hangen. Het is zeker mijn eigen fout."

Van Aert bleef niet bij de pakken zitten en naderde tot op tien seconden van de koploper. "Ja, natuurlijk dacht ik nog naar Mathieu te rijden. Ik voelde me zowel voor als na de val goed. Daarom bleef ik volle bak koersen en probeerde ik nog over te steken. Het was een poging waard."

TEVERGEEFSE POGING VAN AERT

Een tevergeefse poging, weliswaar. "Het was een hele inspanning. Aan de Karnemelkbeekstraat voelde ik dat Mathieu sterker was." Hoe schat hij nu zijn huidig vormpeil in? "Ik kan geen percentage op mijn vorm kleven, maar de benen waren goed. Daar kan ik alleen tevreden over zijn. Ik kon de aanvallen van Mathieu volgen."

Dat was bij de start ook de hoop. "Het plan was om dat te proberen." Tegelijkertijd laat ook de indruk van zijn grote concurrent niets aan de verbeelding over. "Je kon zien dat Mathieu van der Poel supersterk is." Te sterk voor het anders zo impressionante geheel van Visma-Lease a Bike.

PECHDAG VOOR VISMA-LEASE A BIKE

"Voor onze ploeg was het een vrij onfortuinlijke dag, met redelijk wat pech. We konden onze kaarten niet uitspelen zoals we dat gewoon zijn." Er werd hem ook nog gevraagd of hij toch niet zijn plannen voor komende zondag gaat wijzigen. "Neen, Gent-Wevelgem rijd ik niet."